Frattesi minuti che mancano e mercato che chiama | l’Inter osserva

L'attenzione sulla situazione di Davide Frattesi cresce, con l'Inter che mantiene un certo riserbo sul suo ruolo attuale. Dopo la partita contro il Napoli, il centrocampista è rimasto in panchina, alimentando speculazioni sul suo impiego e sul futuro nel club. Questi segnali indicano un momento di riflessione per il giocatore e la società, in un contesto di mercato e di strategie da definire.

Il silenzio intorno a Davide Frattesi comincia a fare rumore. Anche contro il Napoli il centrocampista dell'Inter è rimasto a guardare, una scelta tecnica che non passa inosservata e che riaccende interrogativi sul suo presente e, soprattutto, sul suo futuro immediato. Quando le partite passano e i minuti non arrivano, il mercato smette di essere un'ipotesi astratta. Frattesi ai margini e il mercato che si muove. La situazione del classe 1999 viene seguita con attenzione crescente anche fuori dall'Italia. All'estero, più che una suggestione, Frattesi viene percepito come un profilo pronto, già formato, abituato a pressioni e ritmi alti.

Frattesi salta il Parma Mister Chivu dovrà fare a meno di 3 giocatori per Parma, oltre al lungodegente Dumfries: out Diouf e Darmian, che hanno chance di rivedersi contro il Napoli, e novità di questi minuti anche Frattesi a causa di un leggero affaticame - facebook.com facebook

