Mercato Inter Frattesi nel mirino del Napoli Ecco che cosa filtra
Inter News 24 Mercato Inter, arrivano novità incredibili sul possibile trasferimento di Davide Frattesi al Napoli in vista della sessione di gennaio. La grave emergenza infortuni che ha colpito il centrocampo del Napoli costringe il club partenopeo a intervenire con decisione durante la prossima finestra di mercato di gennaio. La dirigenza azzurra è impegnata a sondare diversi nomi per rinforzare il reparto, e tra le opzioni sul tavolo ne spunta una particolarmente suggestiva in casa Inter. Vediamo di quale si tratta, e che cosa filtra. QUI LE ULTIME SUL MERCATO INTERISTA Mainoo in cima alla Lista, ma la pista resta complicata. 🔗 Leggi su Internews24.com
