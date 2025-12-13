Frattesi Inter futuro in bilico tra permanenza e mercato | la Juve osserva

Il futuro di Davide Frattesi all'Inter è ancora incerto, tra possibilità di permanenza e offerte di mercato. Con le voci che si intensificano, il centrocampista nerazzurro continua a essere uno dei protagonisti più discussi nelle strategie di mercato delle grandi squadre, con la Juventus che osserva da vicino la situazione.

Il nome di Davide Frattesi, centrocampista italiano classe 1999 noto per gli inserimenti senza palla e la capacità di andare a segno, continua a essere al centro delle discussioni in casa Inter. Il suo futuro in nerazzurro resta infatti un vero e proprio rebus, anche alla luce di quanto accaduto nella scorsa stagione, quando il giocatore sembrava vicino all'addio salvo poi decidere di restare per giocarsi le proprie chance. L' idea iniziale era quella di ritagliarsi un ruolo più centrale con Cristian Chivu, allenatore dell'Inter alla sua prima esperienza sulla panchina nerazzurra dopo il percorso nel settore giovanile.

