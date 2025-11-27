Francia Macron ripristina il servizio militare su base volontaria | 10 mesi di leva ma solo su territorio nazionale

Dal 12 gennaio 2026 la Francia avvierà il servizio militare volontario: il presidente Emmanuel Macron, durante la presentazione dell’iniziativa avvenuta nella base della 27a Brigata di fanteria da montagna, a Varces (Isère), ha sottolineato che l’impegno sarà richiesto solo sul territorio nazionale. I dettagli si possono già trovare sul sito web dell’Armée: i candidati che supereranno la selezione riceveranno uno stipendio mensile di circa 800 euro lordi, esclusi i bonus, e beneficeranno di uno sconto del 75% sulle tariffe ferroviarie SNCF. Come avviene in questi casi, vitto e alloggio saranno a carico dell’esercito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Francia, Macron ripristina il servizio militare su base volontaria: 10 mesi di leva ma solo “su territorio nazionale”

