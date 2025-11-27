Francia Macron presenta nuovo servizio militare volontario | Mobilitazione per Difesa

(Adnkronos) – Svolta della Francia, che si prepara a reintrodurre il nuovo servizio militare volontario. Il presidente francese Emmanuel Macron ha svelato i contorni del servizio della durata di dieci mesi, rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni, che potranno prestare servizio sul territorio nazionale in tutti i corpi . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Francia, Macron presenta nuovo servizio militare volontario: “Mobilitazione per Difesa”

