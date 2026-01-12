Francesco Sarcina costretto a cancellare il suo musical | Un anno di lavoro buttato

Francesco Sarcina ha annunciato la cancellazione del suo musical, dopo un anno di lavoro. La decisione ha suscitato delusione tra i collaboratori e i fan. La sua musica, tra cui la celebre canzone dedicata a Giulia, rimane un punto di riferimento nella scena italiana. Questa scelta rappresenta un momento di riflessione sulla difficoltà di portare avanti progetti artistici complessi in un contesto incerto.

“Questo è dedicato a te, alla tua lucente armonia.”: basta leggere per iniziare a cantare. La canzone dedicata a Giulia, fin dal 2003 – anno in cui debuttò in radio – è tra le più note della musica italiana. Piaccia o meno, la conoscono tutti, rimane in testa a chiunque l’ascolti. Ed è così da oltre vent’anni. Due decenni che Francesco Sarcina, il leader de Le Vibrazioni, avrebbe voluto celebrare con un musical ispirato al famoso singolo. Le cose, però, non sono andate come sperato e lo spettacolo è stato annullato. Cancellato il musical di Francesco Sarcina. Dal 14 al 22 marzo, presso il Teatro Nazionale di Milano, sarebbe dovuto andare in scena il musical Immensamente Giulia. 🔗 Leggi su Dilei.it

