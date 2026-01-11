Francesco Sarcina cancellato il musical ‘Immensamente Giulia’ | Buttato via il lavoro di un anno non ha venduto abbastanza biglietti

Francesco Sarcina ha annunciato la cancellazione del musical “Immensamente Giulia”, progetto a cui aveva dedicato oltre un anno e mezzo di lavoro. La decisione è stata motivata dal mancato raggiungimento degli obiettivi di vendita dei biglietti, che ha portato alla definitiva sospensione dello spettacolo. La notizia ha suscitato delusione e dispiacere per l’artista e il suo team, che avevano investito molto in questo progetto teatrale.

Delusione e amarezza per Francesco Sarcina, frontman de Le Vibrazioni, che sui social ha annunciato la cancellazione del suo musical “Immensamente Giulia”, il progetto teatrale a cui stava lavorando da oltre un anno e mezzo. Lo spettacolo, in cartellone al Teatro Nazionale di Milano dal 14 al 22. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

