Francesco Sarcina cancellato il musical ‘Immensamente Giulia’ | Buttato via il lavoro di un anno non ha venduto abbastanza biglietti

Francesco Sarcina ha annunciato la cancellazione del musical “Immensamente Giulia”, progetto a cui aveva dedicato oltre un anno e mezzo di lavoro. La decisione è stata motivata dal mancato raggiungimento degli obiettivi di vendita dei biglietti, che ha portato alla definitiva sospensione dello spettacolo. La notizia ha suscitato delusione e dispiacere per l’artista e il suo team, che avevano investito molto in questo progetto teatrale.

