Francesco Sarcina | Cancellato il mio musical venduti pochi biglietti Un anno di lavoro buttato

Francesco Sarcina, frontman de Le Vibrazioni, ha annunciato la cancellazione del musical ‘Immensamente Giulia’, previsto al Teatro Nazionale di Milano dal 14 al 22 marzo. La decisione è stata motivata da bassi numeri di vendita dei biglietti, che hanno reso insostenibile la messa in scena. Sarcina ha espresso rammarico per l’annullamento, sottolineando come un anno di lavoro sia stato vanificato.

