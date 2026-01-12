Frana in Costiera terminati i lavori | riapre la Statale Amalfitana a Maiori
A seguito della frana in Costiera Amalfitana, i lavori di messa in sicurezza sono stati completati. Alle 17 di oggi, la Statale Amalfitana riapre al traffico nel tratto di Maiori, in località Salicerchie. La riapertura permette di ripristinare la normale circolazione e garantire nuovamente l’accesso tra i territori coinvolti. Restano comunque in corso monitoraggi per garantire la sicurezza lungo il tratto interessato.
Alle 17 di oggi, la Strada Statale Amalfitana riaprirà al traffico nel tratto di Maiori, in località Salicerchie. Il via libera è stato rilasciato dall’Anas, ente proprietario della strada, con apposita ordinanza al termine degli interventi di messa in sicurezza. Una riapertura avvenuta in tempi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
