Forzano un posto di blocco e tentano la fuga | in auto oltre due quintali di carne rubata

Un tentativo di fuga rocambolesco si conclude con il fermo di un’auto carica di oltre due quintali di carne rubata. I malviventi, forzando un posto di blocco, hanno tentato di seminare le forze dell’ordine, ma la loro corsa si è conclusa dopo pochi minuti. Un episodio che sottolinea ancora una volta l’attenzione delle autorità contro il crimine e il mercato nero.

Non si sono fermati all'alt e hanno provato a scappare, ma la corsa è durata pochi minuti. A Quartu Sant'Elena, nel Cagliaritano, tre uomini sono stati arrestati dai carabinieri dopo aver forzato un posto di controllo. Una volta fermato il veicolo, i militari hanno fatto una scoperta sorprendente: nell'auto erano nascosti oltre due quintali di carne macellata rubata. L'episodio risale alla serata del 17 dicembre. L'alt ignorato e l'inseguimento. Il fatto è avvenuto in località San Forzorio, durante un normale servizio di pattugliamento. I carabinieri hanno intimato l'alt a una Ford Focus, ma il conducente, invece di rallentare, ha accelerato tentando la fuga.

