Forza posto di blocco e causa incidente | Statale bloccata a Sedrina

Lunedì sera, 12 gennaio, la statale della Val Brembana a Sedrina è rimasta temporaneamente bloccata a causa di un incidente. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo coinvolto nell’incidente avrebbe tentato di eludere un posto di blocco, causando disagi al traffico. La situazione è attualmente sotto controllo e le autorità stanno approfondendo le cause dell’evento.

Sedrina. Strada statale della Val Brembana bloccata lunedì sera, 12 gennaio, per un incidente causato da un uomo secondo le prime informazioni sarebbe fuggito a un posto di blocco. Lo schianto è avvenuto intorno alle 19.30, all’altezza della galleria di Botta di Sedrina. Nell’impatto sono rimaste ferite due donne, da quanto risulta a bordo dell’altra auto: hanno 39 e 53 anni e sarebbero ferite lievemente. Il posto di blocco sarebbe stato organizzato in seguito a una serie di furti denunciati negli ultimi giorni in alta valle. Gli ultimi colpi sarebbero avvenuti nel tardo pomeriggio a Moio de Calvi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: “Statale bloccata”. Schianto tremendo: è tragedia. Traffico paralizzato e lacrime sul lungo dell’incidente Leggi anche: “Statale bloccata”. Schianto tremendo: è tragedia. Traffico paralizzato e lacrime sul luogo dell’incidente Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Fuga folle da Cagliari a Quartu: forza il posto di blocco, si schianta e aggredisce i carabinieri, fermato col taser; Forza un posto di controllo e tenta la fuga: denunciato un giovane cagliaritano. Val Brembana, bloccata la statale a Botta di Sedrina: uomo forza posto di blocco e causa un incidente, ricerche in corso - 30, ferite lievemente due donne mentre il fuggitivo è scomparso nella scarpata alle spalle del Maivisto ... bergamo.corriere.it

