Statale bloccata Schianto tremendo | è tragedia Traffico paralizzato e lacrime sul lungo dell’incidente

Nel primo pomeriggio, quando la quiete di Cadola sembrava scorrere come ogni giorno, la Strada Statale 51 è stata improvvisamente attraversata da un dramma che ha spezzato la routine e il respiro dell’intera comunità. Intorno alle 14:30, un ciclista è stato investito da un’auto lungo il tratto che attraversa la frazione di Ponte nelle Alpi, in provincia di Belluno, un punto spesso trafficato ma raramente teatro di eventi così tragici. In pochi minuti la strada si è trasformata in un luogo sospeso, dove sirene, lampeggianti e incredulità hanno preso il posto del normale via vai di mezzi e residenti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it