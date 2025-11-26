Statale bloccata Schianto tremendo | è tragedia Traffico paralizzato e lacrime sul luogo dell’incidente

Nel primo pomeriggio, quando la quotidianità di Cadola sembrava procedere come sempre, la Strada Statale 51 è diventata improvvisamente teatro di una tragedia che ha scosso l’intera comunità. Intorno alle 14:30, un ciclista è stato investito da un’auto nel tratto che attraversa la frazione di Ponte nelle Alpi, in provincia di Belluno, un punto trafficato ma raramente segnato da eventi così drammatici. In pochi istanti la strada si è trasformata in uno scenario sospeso, dominato da sirene, lampeggianti e sguardi increduli, sostituendo il normale passaggio di veicoli e residenti con un’atmosfera di tensione e sgomento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

