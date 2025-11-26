Statale bloccata Schianto tremendo | è tragedia Traffico paralizzato e lacrime sul luogo dell’incidente
Nel primo pomeriggio, quando la quotidianità di Cadola sembrava procedere come sempre, la Strada Statale 51 è diventata improvvisamente teatro di una tragedia che ha scosso l’intera comunità. Intorno alle 14:30, un ciclista è stato investito da un’auto nel tratto che attraversa la frazione di Ponte nelle Alpi, in provincia di Belluno, un punto trafficato ma raramente segnato da eventi così drammatici. In pochi istanti la strada si è trasformata in uno scenario sospeso, dominato da sirene, lampeggianti e sguardi increduli, sostituendo il normale passaggio di veicoli e residenti con un’atmosfera di tensione e sgomento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Approfondisci con queste news
EX ILVA: SCIOPERO NEL CUNEESE A SOSTEGNO DI RACCONIGI Bloccata la statale 20 - facebook.com Vai su Facebook
Ex Ilva, sciopero nel Cuneese, bloccata la statale 20. La cassa integrazione ferma la produzione a Racconigi #ANSA Vai su X
Schianto, muore 40enne. E’ l’ennesima tragedia sulla Statale Apecchiese - Un motociclista di 40 anni, Alfredo Venturi, originario di Arezzo, ha perso la vita ieri mattina in un incidente stradale lungo la statale 257 Apecchiese, nel territorio del Comune di Piobbico. Come scrive ilrestodelcarlino.it
Salento, pauroso incidente sulla Statale: quattro feriti, due sono gravi - È il bilancio dell'incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi nel Salento, sulla strada statale 274, la Gallipoli- Riporta msn.com