Texas scimmia scappa in un negozio | la fuga dai poliziotti che tentano di bloccarla

Tgcom24.mediaset.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Plano, in Texas, una scimmia è scappata alla sua proprietaria mentre faceva acquisti in un negozio di articoli per Halloween. L’animale si è arrampicato sul soffitto, ripreso dalle bodycam della polizia intervenuta sul posto. I dipendenti hanno impiegato oltre mezz’ora per farla scendere. Secondo la padrona, la scimmia si sarebbe spaventata per un espositore nel negozio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

