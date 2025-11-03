A Plano, in Texas, una scimmia è scappata alla sua proprietaria mentre faceva acquisti in un negozio di articoli per Halloween. L’animale si è arrampicato sul soffitto, ripreso dalle bodycam della polizia intervenuta sul posto. I dipendenti hanno impiegato oltre mezz’ora per farla scendere. Secondo la padrona, la scimmia si sarebbe spaventata per un espositore nel negozio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Texas, scimmia scappa in un negozio: la fuga dai poliziotti che tentano di bloccarla