Texas scimmia scappa in un negozio | la fuga dai poliziotti che tentano di bloccarla
A Plano, in Texas, una scimmia è scappata alla sua proprietaria mentre faceva acquisti in un negozio di articoli per Halloween. L’animale si è arrampicato sul soffitto, ripreso dalle bodycam della polizia intervenuta sul posto. I dipendenti hanno impiegato oltre mezz’ora per farla scendere. Secondo la padrona, la scimmia si sarebbe spaventata per un espositore nel negozio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
News recenti che potrebbero piacerti
In Texas scimmia domestica si libera in un negozio di Halloween - X Vai su X
Pericolo per una scimmia con il covid scappata dopo un incidente di un camion - facebook.com Vai su Facebook
Texas, scimmia scappa in un negozio di Halloween - (LaPresse) Una scimmia è scappata dalla sua proprietaria mentre faceva acquisti in un negozio di articoli per Halloween. Come scrive stream24.ilsole24ore.com
In Texas scimmia domestica si libera in un negozio di Halloween - Un dipendente del negozio ha detto alla polizia di aver impiegato più di mezz'ora nel tentativo di far scendere a terra la scimmia. Scrive msn.com
“C’è una scimmia con un pannolino che si è arrampicata alle travi del soffitto”: il video diventa virale - " Il piccolo primate spaventato si arrampica tra le travi di un negozio di costumi in Texas ... Secondo ilfattoquotidiano.it