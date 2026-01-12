Forno abbandonato sul sentiero | dove ‘un si cucina più nemmeno le stronzate

Nel tratto del Sentiero della Bonifica tra Ponte alla Nave e Chiani, poco prima del passaggio a livello, si trova un forno abbandonato. Questa struttura, ormai inattiva e degradata, rappresenta un esempio di abbandono e incuria in un contesto naturale. Un luogo che, pur nella sua semplicità, testimonia il passare del tempo e il deterioramento di spazi un tempo utili, ora lasciati alla dimenticanza.

Nel tratto del Sentiero della Bonifica, tra Ponte alla Nave e Chiani, poco prima del passaggio a livello, c'è 'na scena che pare uscita da un film dell'orrore girato male e senza regista: un forno buttato lì, piantato come 'na bestemmia nel verde, a far da monumento universale al "chissenefrega". Lì accanto scorre fiero il Canale Maestro della Chiana, un volta meta di pescatori veri, gente col culo freddo e le mani che puzzavano di pesce, mica di chiacchiere. Ora? Silenzio, erbacce e 'sto forno defunto, abbandonato come un ideale politico dopo le elezioni. Qualcuno, con la fantasia d'un assessore in gita premio, avrà pensato: "Facciamo 'n servizio nuovo pe' i pescatori: pescato e cotto, senza perde la freschezza!" Sì, certo.

