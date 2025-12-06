L’Emilia-Romagna è ancora tra le regioni dove si muore di più sul lavoro Rimini si conferma virtuosa

L’Emilia-Romagna è la quarta regione in Italia per numero di morti sul lavoro. Lo dice un rapporto dell’Osservatorio sicurezza e ambiente di Vega Engineering, che da anni si occupa del tema e che generalmente è ritenuto come molto affidabile quando si parla di sicurezza sul lavoro.I dati delle. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il 118 dell'Emilia-Romagna si conferma ai vertici nazionali per quanto riguarda i tempi di risposta alle chiamate. A certificarlo gli ultimi dati pubblicati da Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Nelle province si registrano tempi ben al di sotto - facebook.com Vai su Facebook

#Maltempo. L’ #EmiliaRomagna pronta a mettere a disposizione mezzi e uomini per aiutare il Friuli-Venezia Giulia, @mdepascale: "Vicini alle comunità colpite. Cambiamenti climatici sono una realtà, la messa in sicurezza è la priorità del Paese" La #notizia Vai su X

L’Emilia-Romagna non ce la fa più a ricevere pazienti da altre regioni - Romagna Michele de Pascale ha detto che gli ospedali emiliani e romagnoli sono sotto pressione a causa dei tanti, troppi pazienti che arrivano da altre regioni per farsi ... Lo riporta ilpost.it