FolGav disfatta in casa Sconfitto dal Poggibonsi

Nel match tra FolGav e Poggibonsi, la squadra di casa ha subito una sconfitta con il risultato di 1-2. La partita si è disputata a Follonica/Gavorrano, con entrambe le formazioni che hanno mostrato impegno sul campo. La sconfitta rappresenta un momento difficile per la squadra di casa, che ora dovrà analizzare gli aspetti da migliorare per le prossime gare.

follonicagavorrano 1 poggibonsi 2 FOLLONCIA GAVORRANO: Poggiolini, Bucci, Bellini, Maurizi, Mutton, Fremura, Proietti, Pescicani (39' st Ferretti), Drapelli (19' st Bianchi, 39' st Likaxhiu), Arrighi, Giordani (24' st Presta). All. Brando. POGGIBONSI: Bertini, El Dib (35' st Ciacci), Borghi, Zuccherato, Boriosi (1' st Accursi), Masini (35' st Rodio), Shenaj (40' st Bellavigna), Martucci, Salto Lomba, Borri, Gerbino (22' st Ndiaye). All. Consonni. Reti: 10' Mutton, 17' st Accursi, 45' st Accursi (rig.). Il Follonica Gavorrano tocca il fondo per la seconda volta in campionato. Dopo l'umiliante 6-1 rimediato sul campo del Tau prima di Natale, la formazione di Lucio Brando è riuscita nell'impresa di perdere 2-1 in casa col Poggibonsi, col giallorossi alla seconda vittoria in campionato, nonché fanalino di coda del girone E di serie D.

