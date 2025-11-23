I Blaugrana si godono le comodità di casa mentre Torres segna due volte nella disfatta
2025-11-22 19:27:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Il Barcellona ha celebrato il suo ritorno al Camp Nou con una netta vittoria contro l’Athletic Bilbao in 10 uomini questo pomeriggio. Dopo un’attesa di 909 giorni per giocare nella loro casa rinnovata, il Barça ha perso poco tempo per ambientarsi nell’ambiente circostante con i gol nel primo tempo di Robert Lewandowski e Ferran Torres che gli hanno dato il controllo. Fermin Lopez ha aggiunto un terzo poco dopo l’intervallo e la mite sfida dell’Athletic è stata completamente interrotta quando Oihan Sancet è stato espulso dopo 53 minuti per un pessimo contrasto su Fermin. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
