Fisco scattano i controlli nel 2026 | chi rischia le verifiche e come vengono effettuate

A partire dal 2026, i controlli fiscali in Italia diventeranno più mirati e basati su analisi dei dati e indicatori di affidabilità. L'Agenzia delle Entrate prevede circa 320 mila accertamenti all’anno, con una collaborazione rafforzata con la Guardia di Finanza. Questa evoluzione mira a rendere più efficace la verifica delle dichiarazioni, privilegiando approcci selettivi e basati su elementi oggettivi.

