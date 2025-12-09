Il potere della parola in musica Sei artisti rap si sfidano in scena

L'articolo esplora l'incontro tra musica e parole attraverso una sfida tra sei artisti rap al Tambourine di Seregno. Tra rap, linguistica, sonorità hawaiiane e hit degli anni Duemila, l'evento celebra il potere espressivo della parola e l'energia della musica, creando un’esperienza coinvolgente e ricca di varietà sonore e culturali.

Il potere della parola e l’energia della musica. Incontri e concerti all’insegna della parola, detta e cantata, al Tambourine di Seregno, fra rap, uno sguardo ironico sulla linguistica e le varie lingue, le sonorità hawaiiane dell’ukulele e un tuffo nelle hit degli anni Duemila, tutte da ballare. Sarà una settimana fitta di appuntamenti quella del circolo di via Carlo Tenca, che aprirà le sue porte domani alle 21.30 con una nuova serata dedicata all’ Ukulele Club Brianza e alla passione per questo strumento originario delle isole Hawaii: in un evento in clima natalizio, microfono aperto per chi vuole mettersi in gioco e condividere almeno una canzone suonata all’ukulele. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il potere della parola in musica. Sei artisti rap si sfidano in scena

News recenti che potrebbero piacerti

Edizioni We è una casa editrice che crede nel potere della cultura e nella forza della parola. Ogni libro, ogni progetto, è un gesto di fiducia verso autori e lettori. Crediamo che fare editoria significhi molto più di pubblicare: significa coltivare idee, dare voce a nu - facebook.com Vai su Facebook

Il potere della parola in musica. Sei artisti rap si sfidano in scena - Al Tambourine di Seregno il concerto “Dead Poets Night“ in una serata di energia senza compromessi. Da ilgiorno.it