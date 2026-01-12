Firenze nuova app con audioguida gratuita per visitare museo dell’Opera del Duomo

Firenze presenta OperaGuide, una nuova app gratuita che permette ai visitatori del Museo dell’Opera del Duomo di esplorare le opere e la storia del sito tramite un’audioguida disponibile in italiano e inglese. Questo strumento digitale, facilmente scaricabile, arricchisce l’esperienza di visita offrendo informazioni dettagliate e accessibili, contribuendo a conoscere meglio il patrimonio artistico e culturale della città.

Firenze, 12 gennaio 2026 - L'Opera di Santa Maria del Fiore mette a disposizione dei visitatori del Museo dell'Opera del Duomo a Firenze un nuovo strumento digitale: l'App OperaGuide con audioguida gratuita da scaricare sul proprio smartphone, in lingua italiana e inglese. L'audioguida, con una voce umana di un'attrice professionista, accompagna il visitatore alla scoperta degli elementi di approfondimento di ogni opera presente nel museo: l'ambito di provenienza, l'autore e il committente, il contesto storico e liturgico, l'iconografia e i significati specifici. Una mappa interattiva faciliterà l'orientamento e l'individuazione delle opere.

