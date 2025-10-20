Daniele Di Bonaventura in concerto al Museo dell' Opera del Duomo di Firenze

Il 30 ottobre, dalle ore 21:15, la rassegna A Jazz Supreme approda nella scenografica Sala del Paradiso del Museo dell’Opera del Duomo di Firenze con Ritus, il nuovo progetto di Daniele Di Bonaventura. La collaborazione con l’Opera di Santa Maria del Fiore, giunta al suo quarto anno, si rinnova e. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Altre letture consigliate

Domenica 19 Ottobre 2025 ore 19:00 Teatro Verdi – Sassari “FESTIVAL MISATANGO” https://federcori.it/eventi-2025/ Daniele Di Bonaventura – Bandoneon Martin Palmeri – pianoforte Laura Delogu – soprano Ensemble ARS MUSICANDI Corale VIVALDI – S - facebook.com Vai su Facebook

Firenze, Daniele Di Bonaventura in concerto al museo dell'Opera del Duomo - Il 30 ottobre, dalle ore 21:15, la rassegna A Jazz Supreme approda nella scenografica Sala del Paradiso del Museo dell’Opera del Duomo di Firenze con Ritus, il nuovo progett ... Si legge su msn.com

Daniele di Bonaventura con l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini - Suggestivo concerto che spazia da arrangiamenti delle Tango Suite di Carlos Gardel ad un omaggio al compositore argentino Astor Piazzolla ... Segnala ravennaedintorni.it

Porto Torres, in basilica il concerto di Gavino Murgia e Daniele Di Bonaventura - I riflettori dell’atrio metropoli della basilica di San Gavino a Porto Torres saranno puntati sul polistrumentista nuorese Gavino Murgia e sul bandoneonista marchigiano Daniele Di Bonaventura. Da unionesarda.it