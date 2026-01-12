Firenze il documentario con Greta Thunberg e i lavoratori dell' ex Gkn in streaming

Da oggi è disponibile in streaming il documentario “The Cost of Growth”, diretto da Thomas Maddens e prodotto da OpenDDB. Il film, realizzato con le partecipazioni di Greta Thunberg, Anuna De Wever e Lena Hartog, racconta le sfide e le resistenze legate alla crisi climatica e sociale, attraverso le testimonianze di attivisti e lavoratori, tra Firenze e altre realtà. Un’occasione per riflettere sui temi della sostenibilità e del cambiamento.

Firenze, 12 gennaio 2026 - Arriva in streaming da oggi il documentario evento "The Cost of Growth" delle attiviste Anuna De Wever e Lena Hartog, con la regia di Thomas Maddens - disponibile su OpenDDB da lunedì 12 gennaio - che raccoglie le voci e le realtà protagoniste di storie di resistenza e di costruzione di nuovi scenari, attraverso la crisi climatica e sociale che stiamo vivendo. Per l'Italia, presente il collettivo di fabbrica dei lavoratori e delle lavoratrici ex GKN di Campi Bisenzio a Firenze..Per chi stiamo facendo crescere questa economia? E qual è il costo per l'umanità? C'è uno stretto legame tra il perseguimento della crescita economica e la crisi climatica in atto, la caccia alle materia prime, il land grabbing (l'accaparramento su larga scala di terreni), i genocidi, la corsa al riarmo, le migrazioni, lo sfruttamento del lavoro.

