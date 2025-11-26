Greta Thunberg a Firenze l’attivista al fianco dei lavoratori Gkn | Condividiamo la stessa lotta

Lanazione.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 26 novembre 2025 – C’è anche Greta Thunberg al presidio di Novoli. Un centinaio di persone si sono ritrovate stasera a Firenze, al Polo universitario, per il 16o “Urlo per Gaza”. Il presidio è in corso nonostante la pioggia: molti hanno portato tamburi per “fare rumore” e mostrare sostegno alla Palestina, mentre il coro “Free Free Palestine” risuona tra i presenti. Tra i partecipanti anche Dario Salvetti del collettivo ex Gkn. Pam, ora i dipendenti ricevono intimidazioni dai clienti: “Veniamo identificati con l’azienda, abbiamo paura” Greta Thunberg a Firenze: “Emozionata di essere ancora qui con i compagni della Gkn”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

greta thunberg a firenze l8217attivista al fianco dei lavoratori gkn condividiamo la stessa lotta

© Lanazione.it - Greta Thunberg a Firenze, l’attivista al fianco dei lavoratori Gkn: “Condividiamo la stessa lotta”

Scopri altri approfondimenti

Greta Thunberg va dagli operai di Gkn. L’attivista a Firenze in nome di un futuro sostenibile e integrato nel territorio - E se una volta faceva brillare gli occhi l’unità tra “gli studenti e gli operai” oggi, nel XXI secolo, questa unità è ancora più ampia, abbraccia l’ambiente, la ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

greta thunberg firenze l8217attivistaGreta Thunberg a Firenze: l’assemblea con il Collettivo Gkn, l’annuncio - Il dialogo con gli ex operai della fabbrica è sempre stato continuo ... Riporta msn.com

Greta Thunberg a Firenze tra gli operai ex Gkn: «Il movimento globale per il clima vi appoggia, continuate a combattere» - Sono le parole di solidarietà che l’attivista svedese Greta Thunberg ha rivolto agli operai dell’ex Gkn nel ... Secondo corrierefiorentino.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Greta Thunberg Firenze L8217attivista