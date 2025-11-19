Greta Thunberg a Firenze | l’assemblea con il Collettivo Gkn l’annuncio

Firenze, 19 novembre 2025 – Greta Thunberg torna a Firenze. Circa un anno dopo il primo incontro, che avenne nell’ottobre del 2024, torna nel capoluogo toscano per una nuova assemblea con il Collettivo di fabbrica Gkn. Gli ex operai dell’azienda dismessa hanno sempre mantenuto il dialogo con l’attivista. E adesso l’annuncio del nuovo incontro. Thunberg sarà a Firenze mercoledì 26 novembre. Lavoratore licenziato con il test del carrello Il luogo e l’orario dell’incontro sono ancora da definire, come recita un volantino diffuso online dalla stessa Gkn. Genocidio, riarmo, catastrofe climatica: questi tre dei temi che verranno toccati nell’assemblea. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Greta Thunberg a Firenze: l’assemblea con il Collettivo Gkn, l’annuncio

