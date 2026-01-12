FIAT accende la Fiamma Olimpica | entusiasmo ed emozioni a Mirafiori

Fiat, marchio del Gruppo Stellantis e Automotive Premium Partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, ha organizzato una giornata speciale presso lo stabilimento di Mirafiori. L’evento ha coinvolto circa 1500 dipendenti e le loro famiglie, con momenti simbolici come l’arrivo della Fiamma olimpica a bordo di una 500 ibrida e il suo percorso tra le linee produttive, culminando nell’accensione ufficiale della fiaccola.

