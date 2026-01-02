Addio Noa Lang a gennaio | contatti avviati? Romano fa il punto

A gennaio, potrebbe esserci un cambiamento importante per Noa Lang, con possibili contatti già avviati. Romano analizza lo stato attuale delle trattative e le prospettive future, offrendo un quadro chiaro sulla situazione del calciatore e sui possibili sviluppi durante questa sessione di mercato invernale.

Anche Noa Lang potrebbe essere coinvolto dalla spirale del calciomercato già nel corso di questa sessione invernale. Le ultime indiscrezioni parlano della possibilità di un trasferimento del calciatore olandese lontano da Napoli, che avrà comunque l’ultima parola su ogni eventuale operazione. L’interesse dei club turchi è crescente, con il club azzurro che inizia seriamente a guardarsi intorno. Noa Lang ai saluti? L’indiscrezione di Fabrizio Romano sull’olandese. Noa Lang potrebbe salutare il Napoli già nel corso di questa sessione invernale di mercato. Stando alle indiscrezioni riportate da Fabrizio Romano per mezzo di un tweet pubblicato sul proprio account X, c’è la concreta possibilità che l’olandese possa salutare la maglia azzurra a gennaio. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Noa Lang, il talento incompreso: 9 partite per convincere Conte o sarà addio a gennaio

Noa Lang, Romano: "Vi spiego cosa trapela dal suo entourage", poi l'annuncio in vista di gennaio

