Lang il Galatasaray ha avviato i primi contatti con l’entourage
Il Galatasaray ha iniziato i primi contatti con l’entourage di Noa Lang, manifestando interesse per l’attuale giocatore del Napoli. La società turca valuta un possibile trasferimento durante questa sessione di mercato invernale, con l’obiettivo di rafforzare la rosa. Restano da verificare le possibilità di un accordo tra le parti e le eventuali condizioni offerte.
Il Galatasaray è seriamente interessato a Noa Lang e vorrebbe acquistarlo dal Napoli in questa sessione di mercato invernale. Secondo quanto riportato dal giornalista sportivo turco Ya??z Sabuncuo?lu su X: Il Galatasaray ha avviato le trattative ufficiali con il procuratore di Noa Lang, giocatore del Napoli. Galatasaray, Napoli formas? giyen Noa Lang’?n Temsilcisiyle resmi görü?melere ba?lad?! — Ya??z Sabuncuo?lu (@yagosabuncuoglu) January 3, 2026 La cessione di Lang potrebbe portare al Napoli Chiesa. Nella sessione di Calciomercato il Napoli cerca rinforzi esterni per il 3-4-3 e in questa prospettiva potrebbe partite Noa Lang, come ricorda Schira su Tuttosport. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
IL COMMENTO - Palma: “Contatto Lang-Galatasaray, ma lui vuole restare a Napoli, anche Gasperini lo apprezza”; Napoli: Lang e il mercato a saldo zero; ON AIR - Monopoli: Lang? C’è l’interesse del Galatasaray, ma non credo sia fattibile a gennaio; IL MATTINO - Galatasaray interessato a Lang, il Napoli si prenderà 14 giorni per decidere.
Lang può partire! Feeling mai totalmente sbocciato con Conte. Sul Galatasaray… - La possibilità è reale, anche se tutto dipenderà dall’offerta giusta. tuttonapoli.net
ULTIMA ORA-Noa Lang verso il Galatasaray: il Napoli apre al trasferimento - Il giocatore non ha atteso le aspettative ed il suo rendimento potrebbe portare il Napoli a prendere decisioni sul suo futuro in azzurro. ilnapolionline.com
Il Galatasaray piomba su Lang! Il Mattino: ma Conte vuole prima il sostituto, i dettagli - L’esterno offensivo olandese, arrivato con aspettative importanti, non ha finora inciso come sperato: un solo gol in ... tuttonapoli.net
Lang, il Galatasaray ha avviato i primi contatti con l’entourage Lo riporta il giornalista sportivo turco Yagiz Sabuncuoglu su X. Schira: con i soldi dell'ala olandese, il Napoli potrebbe affondare su Chiesa. https://www.ilnapolista.it/2026/01/lang-il-galatasaray-ha- - facebook.com facebook
Su #Lang ci sono Fenerbahce, Galatasaray e Besiktas, lui intanto risponde alle voci di mercato sui social Konur: lo vorrebbero in prestito. Lang, però, ha pubblicato una foto su Instagram dove esulta in maglia azzurra: un modo per zittire le voci x.com
