Lang il Galatasaray ha avviato i primi contatti con l’entourage

Il Galatasaray ha iniziato i primi contatti con l’entourage di Noa Lang, manifestando interesse per l’attuale giocatore del Napoli. La società turca valuta un possibile trasferimento durante questa sessione di mercato invernale, con l’obiettivo di rafforzare la rosa. Restano da verificare le possibilità di un accordo tra le parti e le eventuali condizioni offerte.

Il Galatasaray è seriamente interessato a Noa Lang e vorrebbe acquistarlo dal Napoli in questa sessione di mercato invernale. Secondo quanto riportato dal giornalista sportivo turco Ya??z Sabuncuo?lu su X: Il Galatasaray ha avviato le trattative ufficiali con il procuratore di Noa Lang, giocatore del Napoli. Galatasaray, Napoli formas? giyen Noa Lang’?n Temsilcisiyle resmi görü?melere ba?lad?! — Ya??z Sabuncuo?lu (@yagosabuncuoglu) January 3, 2026 La cessione di Lang potrebbe portare al Napoli Chiesa. Nella sessione di Calciomercato il Napoli cerca rinforzi esterni per il 3-4-3 e in questa prospettiva potrebbe partite Noa Lang, come ricorda Schira su Tuttosport. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

