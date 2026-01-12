Fazzolari FdI la spara | Draghi inviato speciale Ue in Ucraina l' ex premier in lista assieme a presidente Finlandia Stubb e Merkel

Fazzolari di Fratelli d’Italia ha commentato la possibile nomina di Mario Draghi come inviato speciale dell’UE in Ucraina, inserendolo in una lista che include anche il presidente finlandese Stubb e Angela Merkel. Tuttavia, questa proposta solleva interrogativi, considerando alcune affermazioni e decisioni di Draghi durante il suo mandato, come le dichiarazioni sulle sanzioni e la gestione della pace. La questione rimane aperta e richiede una valutazione approfondita.

Ma l'ex premier rischia di essere il nome più sbagliato. Basta solamente ricordare quanto detto e fatto durante il suo mandato, a frasi purtroppo celebri come "volete la pace o i condizionatori?" o "le sanzioni hanno avuto un impatto dirompente sulla Russia". Il sottosegretario Giovanbattista. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

