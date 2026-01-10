Draghi inviato speciale UE in Ucraina? Fazzolari al Foglio | per noi sì

Durante la conferenza stampa di fine anno, Giorgia Meloni ha annunciato l'ipotesi di un inviato speciale dell'UE in Ucraina, una proposta che ha suscitato diverse reazioni. Fazzolari ha confermato al Foglio che, per il governo italiano, l'idea di un rappresentante europeo in Ucraina è da considerarsi favorevole. La questione rappresenta un possibile passo verso una maggiore presenza diplomatica dell’Unione europea nel conflitto.

L'idea di un inviato Ue è stata lanciata ieri da Giorgia Meloni durante la conferenza stampa di fine anno. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

