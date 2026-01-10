Draghi inviato speciale UE in Ucraina? Fazzolari al Foglio | per noi sì

Durante la conferenza stampa di fine anno, Giorgia Meloni ha annunciato l'ipotesi di un inviato speciale dell'UE in Ucraina, una proposta che ha suscitato diverse reazioni. Fazzolari ha confermato al Foglio che, per il governo italiano, l'idea di un rappresentante europeo in Ucraina è da considerarsi favorevole. La questione rappresenta un possibile passo verso una maggiore presenza diplomatica dell’Unione europea nel conflitto.

Ucraina, idea Draghi come inviato Ue. Ma da Bruxelles frenano. “La Francia pronta a inviare 6mila soldati” - Fonti Ue "raffreddano" l'ipotesi Draghi come inviato in Ucraina. ilfattoquotidiano.it

Fazzolari al Foglio, Draghi inviato speciale Ue in Ucraina? "Se fosse per noi sì" - Lo dice al Foglio il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari ... msn.com

Per Giorgia Meloni è necessario avera un inviato speciale Ue per l'Ucraina. Fazzolari: "Draghi è la figura adatta per fare l'inviato sepciale Ue in Ucraina. Fosse per noi sì" - di Carmelo Caruso - facebook.com facebook

@fvtsQK7bvTo6Viv Draghi torna utile. Fazzolari lo incorona come inviato Ue in Ucraina: “Per noi è la figura giusta”. Quando serve credibilità, si rispolvera il tecnico. x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.