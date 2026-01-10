Fazzolari | Draghi è la figura adatta per fare l' inviato sepciale Ue in Ucraina Fosse per noi sì

Giovanni Fazzolari ha affermato che Mario Draghi potrebbe ricoprire il ruolo di inviato speciale dell’Unione Europea in Ucraina, qualora fosse necessario. La sua esperienza e competenza sarebbero considerate un valore aggiunto in un contesto delicato e complesso come quello ucraino. La possibilità di affidargli tale incarico riflette la fiducia nelle capacità di Draghi di rappresentare gli interessi europei in una fase cruciale.

