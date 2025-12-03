Fattorie Garofalo firma il suo primo panettone con latte di bufala

Casertanews.it | 3 dic 2025

Il Natale 2025 profuma di novità e di eccellenza tutta italiana. Fattorie Garofalo, leader mondiale nella produzione di formaggi bufalini, presenta il suo primo panettone dolce, un capolavoro che unisce la purezza di una materia prima di alta qualità all’arte della grande pasticceria. Realizzato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

