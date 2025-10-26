Fattorie Garofalo accordo con XFarm Technologies | svolta digitale per le aziende del Gruppo

Dalle stazioni meteo installate nei campi ai sensori che misurano umidità e bagnatura fogliare, fino ai sistemi di supporto alle decisioni per la difesa fitosanitaria del mais. La partnership stretta tra Fattorie Garofalo e xFarm Technologies punta a un salto di qualità tecnologico per la filiera bufalina. Grazie a questa collaborazione, nei campi coltivati per alimentare le bufale ogni scelta agronomica diventa più consapevole, permettendo di intervenire solo quando serve, ridurre sprechi e ottimizzare l’uso delle risorse naturali, con effetti positivi sulla produttività e sull’ambiente. Il progetto prevede la digitalizzazione completa, in ambito agroclimatico, delle sette aziende agricole delle Fattorie Garofalo attraverso la piattaforma xFarm e l’impiego di sensoristica avanzata. 🔗 Leggi su Ildenaro.it