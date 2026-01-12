Fabrizio Benzoni a Bicocca | Azione entra nel carcere di Catania per parlare di lavoro dignità e futuro

Fabrizio Benzoni a Bicocca: Azione visita il carcere di Catania per affrontare temi di lavoro, dignità e futuro. Un’occasione per conoscere da vicino una realtà complessa, fatta di persone e storie, e riflettere sulle possibilità di reinserimento e cambiamento. Un approccio diretto e rispettoso per approfondire le sfide e le opportunità legate alla condizione carceraria.

