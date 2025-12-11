Futuro lavoro e dignità | i temi del giubileo delle imprenditrici e degli imprenditori

Il “Giubileo delle imprenditrici e degli imprenditori”, indetto dall’arcidiocesi di Lecce, si terrà il 13 dicembre nel duomo della città. L’evento si focalizza sui temi del futuro, del lavoro e della dignità, promuovendo un’idea di imprenditoria orientata al rispetto delle persone e al valore sociale, senza essere schiavi del profitto.

LECCE – Futuro, lavoro e dignità senza essere schiavi del profitto: è il senso del "Giubileo delle imprenditrici e imprenditori" indetto dall'arcidiocesi di Lecce, che si celebrerà nel duomo, sabato 13 dicembre, a partire dalle ore 11, e che vede l'adesione convinta della Camera di commercio.

