Il Piano urbano per la mobilità sostenibile è sparito | la denuncia di Europa Verde Frentania
Il tanto atteso Piano urbano per la mobilità sostenibile (Pums) non si trova. È quanto denunciano Rita Aruffo e Stefano Luciani, co-portavoci di Europa Verde Frentania, e il referente per la mobilità sostenibile Raffaele Angelucci.“Era marzo 2022 quando Europa Verde Frentania e Fiab presentavano. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Adozione del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) Giovedì 20 novembre 2025 l’Amministrazione Comunale ha adottato, con deliberazione n. 159/2025, la proposta di aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU). Si tratta di uno stru - facebook.com Vai su Facebook
Piano della mobilità sostenibile. La giunta incontrerà i quartieri - Piano urbano della Mobilità sostenibile (Pums), il sindaco Valerio Vesprini e l’Amministrazione incontrano i cittadini in quattro assemblee pubbliche. Segnala ilrestodelcarlino.it
Comune di Noci: avviata la fase partecipativa per la redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile - Nei prossimi giorni sarà attivata sulla homepage del sito del Comune di Noci una sezione dedicata al PUMS, con aggiornamenti e informazioni sulle diverse fasi di sviluppo del piano Mercoledì 13 ... Da affaritaliani.it
Piano urbano mobilità sostenibile: lettera aperta di Zucchi ad Aronne - NewTuscia – VITERBO – Illustre Assessore, ho partecipato con attenzione al Forum degli stakeholder per la redazione del “PUMS – Piano Urbano della Mobilità Sostenibile” del Comune di Viterbo, rilevand ... Secondo newtuscia.it