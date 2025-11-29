Il Piano urbano per la mobilità sostenibile è sparito | la denuncia di Europa Verde Frentania

Il tanto atteso Piano urbano per la mobilità sostenibile (Pums) non si trova. È quanto denunciano Rita Aruffo e Stefano Luciani, co-portavoci di Europa Verde Frentania, e il referente per la mobilità sostenibile Raffaele Angelucci.“Era marzo 2022 quando Europa Verde Frentania e Fiab presentavano. 🔗 Leggi su Chietitoday.it