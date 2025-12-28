Europa Verde Frentania contro i botti | Il sindaco faccia rispettare la legge in materia di fuochi d' artificio

Europa Verde Frentania si unisce alla campagna nazionale contro l’uso dei botti durante le festività. Chiediamo al sindaco di Lanciano di adottare misure concrete per garantire il rispetto della normativa vigente sui fuochi d’artificio, promuovendo una comunicazione chiara e corretta. È importante tutelare la sicurezza e il benessere della comunità attraverso un’adeguata applicazione delle leggi in materia.

Europa Verde Frentania aderisce alla campagna nazionale di raccolta firme contro i botti durante le feste e invita l'amministrazione comunale di Lanciano a farsi promotrice di una comunicazione per il rispetto della legge in materia di fuoco d'artificio.

