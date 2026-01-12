Eugenia Liguori è la protagonista della fiction Rai 1

Eugenia Liguori storia vera della fiction La Preside. “La Preside” è una nuova fiction di Rai 1, in onda dal 12 gennaio 2026, con Luisa Ranieri nel ruolo della dirigente scolastica Eugenia Liguori. La serie racconta la lotta contro la dispersione scolastica in una delle zone più difficili di Napoli, ed è già disponibile anche su RaiPlay. Ma chi è Eugenia Liguori nella realtà? Ecco la storia vera della fiction La Preside Eugenia Liguori età e biografia. Eugenia Liguori età 47 anni, donna entusiasta e risoluta, al suo primo incarico come preside, sceglie l’Istituto Anna Maria Ortese (NA), ovvero l’inferno in terra. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

© Piperspettacoloitaliano.it - Eugenia Liguori storia vera, chi è La Preside di Caivano nella realtà: età e biografia

Leggi anche: Chi è Eugenia Carfora, la Preside di Caivano la cui storia vera ispira la serie di Rai 1

Leggi anche: Chi è Eugenia Carfora, la storia della preside di Caivano che riporta i ragazzi a scuola

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Luisa Ranieri è Eugenia Carfora, chi è la preside di Caivano; «Se io perdo un minuto, ho perso un ragazzo»: la storia della preside di Caivano diventa una fiction; Luisa Ranieri è La preside: “La storia luminosa di Eugenia, ‘a pazza’ che stravolge Caivano” | VIDEO; La preside con Luisa Ranieri inizia stasera: e la chiamavano 'a pazza....

Luisa Ranieri è “La preside” nella nuova fiction ambientata a Caivano. Ispirata a una storia vera - Su Rai 1 comincia la miniserie che racconta la lotta ostinata di Eugenia Carfora per portare in classe i suoi studenti e strapparli alla criminalità ... iodonna.it