Eugenia Liguori storia vera chi è La Preside di Caivano nella realtà | età e biografia
Eugenia Liguori è la protagonista della fiction Rai 1
Eugenia Liguori storia vera della fiction La Preside. “La Preside” è una nuova fiction di Rai 1, in onda dal 12 gennaio 2026, con Luisa Ranieri nel ruolo della dirigente scolastica Eugenia Liguori. La serie racconta la lotta contro la dispersione scolastica in una delle zone più difficili di Napoli, ed è già disponibile anche su RaiPlay. Ma chi è Eugenia Liguori nella realtà? Ecco la storia vera della fiction La Preside Eugenia Liguori età e biografia. Eugenia Liguori età 47 anni, donna entusiasta e risoluta, al suo primo incarico come preside, sceglie l’Istituto Anna Maria Ortese (NA), ovvero l’inferno in terra. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it
