Chi è Eugenia Carfora la storia della preside di Caivano che riporta i ragazzi a scuola

Eugenia Carfora è la dirigente scolastica dell’istituto Morano a Caivano, un quartiere noto per le sue difficoltà sociali. Da anni, si impegna a contrastare la dispersione scolastica, promuovendo l’importanza dell’istruzione e del coinvolgimento dei giovani. La sua attività si concentra sul recupero e sul sostegno degli studenti, contribuendo a riportarli a scuola e a offrire loro opportunità di crescita e di futuro.

Eugenia Carfora, preside dell'istituto Morano al Parco Verde di Caivano, considerato uno dei quartieri più difficili della provincia di Napoli, da anni si batte contro la dispersione scolastica. La storia di Eugenia Carfora è al centro della fiction "La Preside", con Luisa Ranieri, in onda da questa sera su Rai 1. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Luisa Ranieri è “La preside”, la fiction Rai ispirata alla vera storia di Eugenia Carfora: “Il Modello Caivano si può esportare” Leggi anche: Eugenia Carfora, la Preside di Caivano fra i vincitori del Premio Minerva La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Luisa Ranieri | La preside è una serie pop che affronta grandi temi; Luisa Ranieri è la preside-coraggio che va a recuperare gli studenti a casa uno a uno; Luisa Ranieri è la preside-coraggio che va di casa in casa a recuperare gli studenti | Per lei ho pianto. La storia vera di Eugenia Carfora, chi è la preside di Caivano che nella fiction di Rai 1 - » è la domanda che si pone «La preside», la nuova serie prodotta da Bibi Film TV e Zocotoco, in collaborazione con ... ilmattino.it

La Preside, da stasera su Rai 1. La seguirete La meravigliosa Luisa Ranieri torna protagonista con una storia vera, ispirata alla figura di Eugenia Carfora, dirigente della scuola di Caivano. Quattro puntate che ci porteranno in una realtà complessa, che ci f - facebook.com facebook

Da stasera su Raiuno la miniserie La preside, "una storia che va raccontata", ha detto Luisa Ranieri, che veste i panni della dirigente scolastica di Caivano, divenuta simbolo. La 'vera preside' Eugenia Carfora: "Servirebbe una scuola dell'obbligo fino a 18 anni x.com

