Chi è Eugenia Carfora la Preside di Caivano la cui storia vera ispira la serie di Rai 1

Eugenia Carfora è la preside di Caivano, figura ispiratrice della serie di Rai 1 interpretata da Luisa Ranieri. La sua storia reale rappresenta un esempio di dedizione e impegno nel settore dell’istruzione, affrontando sfide e promuovendo il cambiamento. La sua esperienza è stata fonte di ispirazione per il racconto televisivo, offrendo uno sguardo autentico sulla realtà scolastica e sociale di Caivano.

con Luisa Ranieri. La Preside è la nuova serie di Rai 1 con protagonista Luisa Ranieri, con la regia di Luca Miniero, in onda in prima serata a partire da lunedì 12 gennaio. Liberamente ispirata alla storia vera di Eugenia Carfora, la dirigente scolastica di Caivano divenuta simbolo di coraggio e determinazione nella lotta per il riscatto educativo e sociale, la serie racconta la missione di una donna visionaria e ostinata, interpretata da Luisa Ranieri, che, al suo primo incarico da preside, sceglie di guidare l’Istituto Anna Maria Ortese di Napoli, un luogo segnato dall’abbandono scolastico e circondato dal degrado, al centro di una delle piazze di spaccio più grandi d’Europa. 🔗 Leggi su Tpi.it

