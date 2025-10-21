Luisa Ranieri racconta ' La preside' | Eugenia Carfora un' eroina moderna

“Le storie ci cambiano e questa storia l'abbiamo raccontata perché pensavamo valesse la pena che qualcuno l'ascoltasse. Spero induca a delle riflessioni importanti. E ho la presunzione di pensare che possa cambiare in meglio tante persone che la vedranno perché si misura con un esempio luminoso come quello di Eugenia Carfora su un tema così importante nella nostra formazione di esseri umani: quello della scuola”. Luca Zingaretti spiega così cosa lo abbia spinto, attraverso la sua casa di produzione, la Zocotoco, a produrre insieme a Bibi Film TV in collaborazione con Rai Fiction 'La preside'. La serie, presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2025, in onda prossimamente su Rai 1, diretta da Luca Miniero con protagonista Luisa Ranieri e liberamente ispirata alla dirigente scolastica di Caivano Eugenia Carfora. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Luisa Ranieri racconta 'La preside': “Eugenia Carfora un'eroina moderna”

