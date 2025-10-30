La storia l’amicizia e l’eredità musicale di due giganti della musica che hanno raccontato l’anima di Napoli E che ora - forse - stanno suonando di nuovo insieme

« «Un pomeriggio venne da me, grande, goffo, simpatico. mi piacque subito. Mi colpì il suo entusiasmo, il suo amore per la musica, la sua napoletanità verace ma mai eccessiva o sguaiata. Da quel giorno ho avuto un fratello più piccolo », così James Senese – storico sassofonista napoletano scomparso ieri a 80 anni – ricordava il primo incontro con Pino Daniele nell’ultima intervista rilasciata a Rolling Stone. Fu proprio Senese a scoprire il talento di Pino e a trascinarlo dentro il progetto Napoli Centrale. Da allora, tra i due nacque un legame profondo, umano e artistico, destinato a cambiare la musica italiana. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La storia, l’amicizia e l’eredità musicale di due giganti della musica che hanno raccontato l’anima di Napoli. E che ora - forse - stanno suonando di nuovo insieme

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Una storia d’amore musicale con le canzoni degli anni 70/80 - figli delle Stelle’, ovvero ‘Una Storia d’Amore musicale degli anni 70 80’. Riporta ilrestodelcarlino.it

FelliniRota: storia della musica e del cinema nello spettacolo musicale dedicato ai due Grandi dell'Arte - Fellinirota è lo spettacolo che è stato commissionato nel 2022 dall'Istituto Italiano di Cultura del Cairo per l’inaugurazione della Settimana del Cinema Italiano nel Mondo, e da allora è andato in ... Si legge su romatoday.it

La banda musicale di Pederobba, oltre 150 anni di storia ora raccolti in un libro - Cinquanta musicisti, insieme per amicizia e per passione, una scuola di musica con decine di allievi e molti maestri, una storia secolare, iniziata più di 150 anni fa. Come scrive rainews.it