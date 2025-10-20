Eris Edizioni presenta Stretta al cuore di Št?pánka Jislová | tradotta in più dieci paesi la graphic novel definitiva sull’amore

Nerdpool.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Eris Edizioni  annuncia la pubblicazione di  Stretta al cuore,  un successo internazionale della fumettista ceca Št?pánka Jislová. Vi proponiamo di seguito il comunicato della casa editrice per presentare la loro nuova uscita. Il nostro percorso di esplorazione negli immaginari del fumetto indipendente ci ha portati fino in Repubblica Ceca, dove abbiamo incontrato Št?pánka Jislová, una delle voci più interessanti della nuova scena fumettistica internazionale. Siamo felici di annunciare l’uscita della sua graphic novel Stretta al cuore, un’opera già acclamata a livello internazionale e tradotta in oltre dieci paesi, tra cui Francia, Germania, Stati Uniti e Brasile. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

eris edizioni presenta stretta al cuore di 352tp225nka jislov225 tradotta in pi249 dieci paesi la graphic novel definitiva sull8217amore

© Nerdpool.it - Eris Edizioni presenta Stretta al cuore di Št?pánka Jislová: tradotta in più dieci paesi, la graphic novel definitiva sull’amore

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Eris Edizioni Presenta Stretta