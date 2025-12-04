Elezioni nasce Orizzonte per Lecco | logo e progetto unico per Mauro Fumagalli

La coalizione civica che sostiene la candidatura di Mauro Fumagalli alle elezioni comunali 2026 ha un nome e un logo ufficiale: Orizzonte per Lecco. La presentazione è avvenuta giovedì 4 dicembre nella sala riunioni del Lecco Hostel in corso Matteotti, dove il candidato sindaco ha illustrato il. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

