Milazzo Giuseppe Falliti apre la corsa per le amministrative | è il primo candidato a sindaco

Messinatoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Primo candidato sindaco per il movimento Controcorrente fondato dal deputato all'Ars Ismaele La Vardera: si tratta del medico Giuseppe Falliti, che correrà per le Amministrative di Milazzo, in provincia di Messina. "Falliti, medico dal curriculum straordinario, è passato dal dirigere il reparto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

milazzo giuseppe falliti apre la corsa per le amministrative 232 il primo candidato a sindaco

© Messinatoday.it - Milazzo, Giuseppe Falliti apre la corsa per le amministrative: è il primo candidato a sindaco

Leggi anche questi approfondimenti

A Milazzo il primo candidato sindaco di Controcorrente - MILAZZO (MESSINA) – Primo candidato sindaco per il movimento Controcorrente fondato da Ismaele La Vardera: si tratta del medico Giuseppe Falliti, che correrà per le Amministrative di Milazzo. Scrive livesicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Milazzo Giuseppe Falliti Apre