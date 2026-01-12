El Rodeo I com’è il carcere dove sono stati detenuti Trentini e Burlò

El Rodeo I è il carcere di massima sicurezza di Caracas, noto per le condizioni difficili e la tutela restrittiva. Qui sono stati detenuti temporaneamente Alberto Trentini e Mario Burlò, due italiani imprigionati in Venezuela. La loro liberazione rappresenta la conclusione di un periodo complesso, segnato da tensioni e incertezze. Questa struttura, spesso al centro di discussioni sui diritti umani, rimane uno dei simboli della situazione carceraria nel paese.

