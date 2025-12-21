Venezuela minacce di morte ai detenuti di El Rodeo I se gli Usa attaccheranno | la denuncia dei familiari E’ il carcere in cui è rinchiuso Alberto Trentini

In un contesto di tensione e minacce, i familiari di detenuti nel carcere di El Rodeo I, Venezuela, denunciano che agenti del Dgcim hanno minacciato di morte i detenuti, inclusi stranieri, in caso di intervento militare statunitense. La situazione si inserisce in un clima di isolamento e sanzioni internazionali, con il governo venezuelano sotto pressione e le autorità statunitensi che considerano il regime di Nicolás Maduro come un’organizzazione terroristica.

“Se gli Stati Uniti ci toccano sarete i primi a morire”. In pieno assedio militare Usa – con il blocco totale delle petroliere e il governo di Nicolás Maduro definito organizzazione terroristica da Donald Trump – gli agenti del Dgcim, il Controspionaggio militare venezuelano, hanno radunato i detenuti de El Rodeo I nel cortile del maxi carcere, compresi gli stranieri per minacciarli di morte in caso di attacco militare Usa contro il Paese sudamericano. “Non illudetevi di farla franca, perché nessuno verrà a salvarvi. Di voi ci occuperemo personalmente”, hanno ribadito gli agenti del Dgcim, l’agenzia di Intelligence che gestisce il penitenziario del Distretto federale e il cui direttore di Affari speciali, Alexander Gramko, permane sotto sanzioni Usa e Ue a causa del suo coinvolgimento in “episodi di tortura” e “crimini di lesa umanità” contro la popolazione civile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

