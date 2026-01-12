Effetto Zalone sulla prevenzione | aumentano i controlli per il tumore alla prostata

L’effetto Zalone ha portato a un incremento dei controlli urologici fra gli uomini, contribuendo alla prevenzione del tumore alla prostata. Dopo il successo del film “Buen Camino”, si registra una maggiore consapevolezza sulla salute maschile e l’importanza di visite preventive. Questo trend positivo evidenzia come l’intrattenimento possa influenzare anche comportamenti legati alla prevenzione sanitaria.

Il successo di "Buen Camino", l'ultimo film di Checco Zalone, non si riflette solo negli incassi record, ma anche in un risultato inatteso: più uomini si stanno sottoponendo a visite urologiche preventive per il tumore alla prostata. A segnalarlo è Vincenzo Mirone, responsabile dell'Ufficio Pazienti della Società Italiana di Urologia (SIU), intervistato da Adnkronos Salute. Crescono le visite dopo l'uscita del film. " Non abbiamo ancora numeri ufficiali, ma confrontandoci con colleghi di diversi centri in Italia, notiamo un aumento delle visite urologiche preventive dopo l'uscita del film ", spiega Mirone.

