Effetto Zalone aumentano le visite urologiche per la prostata dopo l' uscita di Buen Camino
Buen Camino - l'ultimo film di Checco Zalone, grande successo al botteghino - sta influendo positivamente sulle visite urologiche di prevenzione per il tumore alla propostata. A rivelarlo, intervistato da Adnkronos Salute, è Vincenzo Mirone, responsabile dell’Ufficio Pazienti della Società. 🔗 Leggi su Today.it
