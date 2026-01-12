Effetto Zalone sulla salute i medici | Più visite per la prostata dopo ‘Buen Camino'
Dopo l’uscita del film ‘Buen Camino’ di Checco Zalone, i medici hanno osservato un incremento nelle visite di prevenzione urologica, in particolare per la prostata. Questo fenomeno potrebbe riflettere una maggiore consapevolezza tra la popolazione riguardo alla salute maschile e l’importanza dei controlli regolari. Un'attenzione che, se mantenuta, può contribuire alla diagnosi precoce di eventuali problematiche.
(Adnkronos) – Dopo l’uscita dell’ultimo film di Checco Zalone, ‘Buen Camino’, “si registra un aumento delle visite urologiche di prevenzione”. A riferirlo all’Adnkronos Salute è Vincenzo Mirone, responsabile dell’Ufficio Pazienti della Società italiana di urologia (Siu). “Non abbiamo ancora dati numerici precisi – spiega Mirone – ma parlando con colleghi di diversi centri sul territorio, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
